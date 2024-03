Maxi pattugliamento e maxi multa a Seveso: 47enne beccato alla guida senza patente

Era alla guida di un’auto senza la patente, ma non perché l’aveva dimenticata o smarrita: non l’aveva mai conseguita. L’uomo, un 47enne di Seveso, è stato sanzionato con una multa di 5mila euro e il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo.

Maxi pattugliamento e maxi multa a Seveso: la polizia locale con Meda, Limbiate e la polizia provinciale

L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 13 marzo in via Vignazzola, a Seveso, nell’ambito del maxi pattugliamento messo in campo congiuntamente dalle polizie locali di Seveso, Meda, Limbiate e polizia provinciale quale intervento di controllo del territorio in convenzione tra i diversi comandi cittadini e la Polizia provinciale.

Maxi pattugliamento: controllato oltre un centinaio di veicoli

Nell’arco della mattinata gli agenti hanno pattugliato il territorio di Limbiate, Meda e Seveso controllando oltre un centinaio di veicoli.

Tra le irregolarità accertate, numerose le revisioni non effettuate, spicca il caso di Seveso dove il 47enne residente in paese è stato sorpreso alla guida di una Peugeot privo di patente. Non è dato sapere da quanto tempo l’uomo sia riuscito a farla franca, ma mercoledì mattina è stato scoperto. L’episodio decisamente significativo non sembra purtroppo essere così raro dato che fa il paio con quanto emerso solo un mese fa: la Polizia locale di Seveso fermò anche nel febbraio scorso un 30enne residente a San Giuliano Milanese che non aveva mai conseguito la patente. Pare che l’uomo per oltre 10 anni abbia guidato senza il permesso e anche in quel caso fu sanzionato con 5.100 euro di multa ed il fermo dell’auto per 90 giorni. Due casi nel giro di un mese, pazzesco.