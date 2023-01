Maxi incendio a Lissone: vigili del fuoco dalla Brianza e Milano, colonna di fumo nero

Violento incendio nel pomeriggio di martedì 10 gennaio a Lissone: in via Canova intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine. Fumo nero e fiamme si sono levate da un’azienda, le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore. Una colonna visibile anche a chilometri di distanza. In serata l’incendio è stato dichiarato sotto controllo.

Maxi incendio a Lissone: vigili del fuoco da tutta la Brianza e forze dell’ordine in via Canova

Verso le 15 un incendio è divampato nel magazzino di via Canova, 8: un’officina specializzata nella sostituzione di gomme e in riparazioni meccaniche. Le fiamme hanno divorato proprio un magazzino stipato di gomme: ecco perché il fumo era nerissimo. Un forte odore acre si è diffuso in tutto il quartiere, destando una forte preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da tutta la Brianza. Inviate sul posto autopompe di Desio, Monza, Seregno e Lissone, autobotti dal distaccamento di Carate e Bovisio e una in supporto dal comando di Milano, autoscala e modulo di supporto della centrale di Monza. Richiesto anche il Carro schiuma al comando di Milano e al distaccamento di Lazzate.

Sono arrivati anche i carabinieri, la polizia locale e i tecnici dell’Asst e dell’Arpa.

Maxi incendio a Lissone: indagini in corso

Ancora da chiarire da che cosa si sia sprigionato l’incendio. Secondo una prima ricostruzione, tre operai, al lavoro all’interno del magazzino, sono riusciti a fuggire, prima che il fumo saturasse interamente l’ambiente. Ora le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine. Accertamenti anche sull’inquinamento dell’aria e sulla presenza nell’atmosfera di agenti inquinanti.

Maxi incendio a Lissone: dopo due ore ancora fiamme e fumo nero intenso

I tecnici Arpa giunti sul posto segnalano ancora presenza di fiamme e intenso fumo nero, derivante dalla combustione degli pneumatici stoccati nell’officina. I vigili del fuoco non riferiscono previsioni in merito alle probabili tempistiche di spegnimento dell’incendio.

In considerazione della vicinanza di abitazioni, è stato attivato anche il Gruppo specialistico Contaminazione Atmosferica che valuterà l’eventuale necessità di installare un campionatore ad alto volume per il monitoraggio in continuo dei microinquinanti. Attualmente la ventilazione è in generale diminuzione con vento da proveniente da Nord-ovest.

Maxi incendio a Lissone: sotto controllo in serata

Intorno alle 21 l’incendio è stato dichiarato sotto controllo, con in atto le operazioni di “minuto spegnimento” e messa in sicurezza dell’area destinate a durate ancora per alcune ore. Rientrati quasi tutti i mezzi intervenuti, in posto una autopompa, una autobotte e una autoscala.

L’intervento tempestivo e il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco ha consentito di contenere le conseguenze delle fiamme alla sola attività commerciale e attualmente non risultano siano stati coinvolti altri edifici.

(* notizia in aggiornamento)