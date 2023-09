Marcia di preghiera per la pace a Milano, adesioni anche dalla Brianza

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, propone una marcia di preghiera per la pace, in collaborazione con le associazioni e i movimenti della diocesi dal titolo “Dona nobis pacem”. L’appuntamento è per giovedì 7 settembre a Milano.

Due i cortei che si metteranno in cammino. Il ritrovo per tutti è alle 20 nei due punti di partenza prescelti: piazzale Segesta, vicino al consolato russo e via Ampezzo, accanto al consolato ucraino. I due gruppi si ritroveranno nella chiesa Maria Regina pacis, in via Kant, dove alle 21 l’arcivescovo presiederà una veglia di preghiera.

Marcia a Milano, avviso in tutte le chiese della diocesi in Brianza

Un evento a cui aderiranno anche i fedeli dalla Brianza. L’avviso, infatti, è stato dato in tutte le chiese della diocesi lo scorso fine settimana.

All’evento di giovedì 7 settembre non mancherà anche un momento ecumenico, con la testimonianza prima della veglia presieduta da Delpini, di padre Ambrogio Makar, archimandrita ortodosso del Patriarcato di Mosca e di don Igor Krupa della Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino.

Pace in Ucraina: già 52mila firme per la petizione lanciata dall’arcivescovo

“Con le poche “armi” di pace che abbiamo, possiamo fare tanto e lo abbiamo dimostrato anche con altri eventi simili già realizzati in passato. Preghiamo per la pace in Ucraina, ma non dimentichiamo tutti i luoghi del mondo in cui non c’è pace: basti pensare ai colpi di stato in Africa o alla Siria”, ha spiegato monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la carità, la missione e l’azione sociale, che parteciperà all’iniziativa. La raccolta firme per chiedere una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, lanciata dallo stesso Delpini, ha raggiunto quasi 52.000 adesioni.