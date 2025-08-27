Manifestazione per la pace a Gaza: in piazza a Vimercate il 13 settembre

Superano cinquanta, in continuo aggiornamento, le adesioni di amministratori della provincia di Monza e Brianza alla manifestazione per la pace “dalla Brianza a Gaza” convocata per sabato 13 settembre a Vimercate. Appuntamento in piazza Santo Stefano alle 15: consiglieri comunali, assessori e sindaci invitano tutti i cittadini alla mobilitazione.

Manifestazione per la pace a Gaza: l’appello dei promotori

Il gruppo di amministratori ha sottoscritto un appello: “L’impegno quotidiano per le nostre città, i nostri comuni, le nostre comunità locali – si legge nel manifesto dei promotori – ci fa assumere una consapevolezza profonda per il destino del mondo e dei popoli. Siamo parte del mondo, di quel mondo che guarda attonito la ferocia dell’uomo verso l’uomo. Ci tormenta la drammaticità della morte che colpisce donne, uomini, bambini. Ci tormenta la distruzione di città, villaggi, scuole e ospedali. Ci tormenta la distruzione dell’anima di persone costrette a morire ogni giorno, a morire più volte al giorno. È la testimonianza che arriva da alcune donne palestinesi: l’angoscia di sentirsi morire migliaia di volte ogni giorno è qualcosa di peggio della morte stessa. Questo è il sentimento che provano costantemente i nostri coetanei in Palestina, ragazze e ragazzi, donne e uomini imprigionati in uno spazio e in un tempo senza futuro“.

E poi: “Di fronte a tutto questo vogliamo provare a reagire, e a farlo collettivamente. Vogliamo lanciare un messaggio che dalla Brianza raggiunga idealmente Gaza e, oltre Gaza, tutti i luoghi in cui l’animo di persone innocenti è devastato da distruzione e morte. Non possiamo dimenticarci che l’intero mondo è in fiamme. Sappiamo di non poter fare molto, ma sentiamo anche il dovere, come rappresentanti delle istituzioni locali, di fare la nostra parte, alzare la nostra voce, dare la nostra testimonianza per smuovere il sentimento delle nostre comunità territoriali”.

Manifestazione per la pace a Gaza: «Iniziativa spontanea di un gruppo di giovani amministratori di diversa estrazione politica»

«L’iniziativa – spiegano il consigliere comunale di Vimercate Daniele Dossi e il consigliere provinciale Vincenzo Di Paolo, tra i promotori – nasce in maniera spontanea da un gruppo di giovani amministratori locali di diversi Comuni della Brianza, di diversa estrazione politica ma accomunati, oltre che da un fattore generazionale, da un sentimento di sgomento, indignazione e vergogna, da una speranza per il futuro, da un desiderio di pace che ci ostiniamo a pensare possibile».



