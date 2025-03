Nove bambini malati da Gaza: ad accoglierli anche VaredoSoccorso

Anche VaredoSoccorso è stata coinvolta nella accoglienza e assistenza di nove bambini palestinesi bisognosi di cure, tra i quali uno appena nato, arrivati all’aeroporto militare di Milano Linate, con un C-130 dell’Aeronautica Militare. I piccoli, provenienti da Gaza, accompagnati dai loro familiari, sono stati trasferiti all’Ospedale Niguarda di Milano e all’Istituto Nazionale dei Tumori per ricevere le cure necessarie.

Nella missione sanitaria MedEvac, rientrante in un ampio contesto di assistenza internazionale, con il coinvolgimento di forze armate, ministeri, protezione civile e realtà del volontariato, VaredoSoccorso, alla richiesta di assistenza da parte del sistema 112 Areu Lombardia ha risposto presente.

VaredoSoccorso a Linate per la missione sanitaria MedEvac

La realtà onlus brianzola è da anni impegnata nel soccorso e nella cura di persone in situazioni di emergenza e ha messo a disposizione il proprio personale qualificato e le proprie risorse per garantire un primo supporto sanitario e logistico all’arrivo dei piccoli pazienti. “In situazioni di tale gravità, ogni gesto conta. Siamo onorati di poter contribuire in prima linea a questa missione di speranza e solidarietà. Questi bambini sono il simbolo della fragilità, ma anche della forza e della resilienza che tutti noi dobbiamo sostenere con le nostre azioni quotidiane” hanno dichiarato dalla onlus.