Mezzago, i disegni dei bambini della striscia di Gaza esposti in biblioteca

I disegni dei bambini della striscia di Gaza in mostra a Mezzago. Sarà aperta fino al 25 gennaio Heart of Gaza, alla biblioteca di Mezzago (via Stefano Biffi, 32 (da martedì a venerdì 14.30-19; sabato 9.30-12.30/14.30-19), l’esposizione d’arte dei bambini della Striscia che sta facendo il giro del mondo. La possibilità è di poter ammirare 55 disegni incorniciate di 14 artisti palestinesi di età compresa tra i 3 e i 17 anni. L’obiettivo è di sensibilizzare le persone su quanto sta accadendo in Medio Oriente.

Nel corso dell’inaugurazione Mariangela Villa ha tratteggiato una panoramica della situazione politica, economica e umana in Palestina. Nel corso della presentazione sono intervenuti Hani Gaber, rappresentante dell’Ambasciata palestinese per il nord Italia e cittadino di Mezzago, che ha ripercorso la storia della Palestina dal 1948 ad oggi, dopo la creazione dello Stato d’Israele. E’ intervenuto anche Guido Veronese, psicologo clinico e terapeuta, che ha lavorato in passato con bambini della Striscia di Gaza. Forte l’impatto sui bambini palestinesi e israeliani di un conflitto permanente.

La mostra HeART of Gaza porta a Mezzago le emozioni, i traumi, le paure dei bambini che da oltre un anno vivono la catastrofe sociale, umanitaria e sanitaria della Striscia di Gaza. La mostra internazionale nasce dall’amicizia tra Mohammed Timraz e Féile Butler, costruita sui social e che durante questi mesi si è rafforzata dando vita al fenomeno globale HeART of Gaza. Inoltre, ha creato la Tenda degli artisti dove ogni giorno, da oltre un anno a questa parte, vengono svolte attività artistiche e aggregative che hanno ispirato i disegni esposti nella mostra e raccontano storie di un’infanzia negata.