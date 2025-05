Le prime 120 lattine di Gaza Cola sono andate a ruba nel giro di poche ore la scorsa settimana. E così alla bottega Il Villaggio globale di via Prina a Monza ne sono state ordinate altre. Molte altre: 24.000 lattine già in arrivo e quasi tutte già prenotate.

Monza: la bibita per ricostruire un ospedale in Palestina, il progetto abbracciato dal Villaggio globale di via Prina

L’idea di una bibita con i colori della Palestina è di Osama Qashoo, regista e attivista palestinese che oggi vive a Londra, e che ha lanciato su scala mondiale il progetto di una bibita gassata che ricorda il più celebre brand globale, i cui proventi serviranno per ricostruire l’ospedale Karama, nel nord della Striscia di Gaza, oggi completamente distrutto.

Il progetto per renderlo di nuovo operativo, con arredi, macchinari e medicine è di un milione e mezzo di dollari, e la lattina della Gaza Cola potrebbe essere l’idea per riaprire il presidio sanitario in un’area devastata da raid e bombardamenti. Si tratta di un piccolo ospedale, che potrebbe rimettersi in piedi in breve tempo grazie ai proventi di questo progetto.

«Quando ci hanno proposto questo prodotto e soprattutto l’idea che ci sta dietro abbiamo subito accolto l’iniziativa – spiega Aldo Morandin, presidente della cooperativa Il Villaggio globale di Monza – Ed è un bellissimo segnale vedere che appena arrivato in negozio il prodotto è subito andato esaurito, tanto da richiedere nuove ordinazioni».

Monza: la bibita per ricostruire un ospedale in Palestina, come acquistare la Gaza Cola

La Gaza Cola sarà disponibile nella bottega di via Prina per tutta la stagione estiva. Per prenotarne anche solo poche lattine è consigliabile telefonare al negozio al numero 039 324060 o scrivere una mail a ilvillaggioglobalemonza@gmail.com.

«Con questo prodotto non intendiamo sostenere il consumo delle bevande gassate, ma ci piace l’idea di usare questa iniziativa per trasmettere un messaggio: investire in dignità e valori umani è possibile, ed è un’alternativa all’investire in armi», spiegano dalla bottega del Villaggio globale di via Prina. La Gaza Cola costa 1.50 euro a lattina, con possibilità di sconto per chi acquista l’intero plateau da 24 pezzi.