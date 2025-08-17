“Per una pace giusta, disarmata e disarmante”. Sarà questo il tema dell’incontro pubblico, con la finalità di proporre una riflessione ed un dialogo e di stimolare a costruire insieme una speranza, che domenica 21 settembre, alle 10, sarà ospitato dalla sala civica monsignor Gandini di via 24 maggio a Seregno. L’iniziativa è del circolo locale delle Acli, nell’ambito della programmazione celebrativa del suo ottantesimo di fondazione.

Pace: l’articolazione della mattinata di lavoro

Parleranno di un argomento purtroppo molto attuale, come attestano i resoconti giornalieri dalla striscia di Gaza e dall’Ucraina, teatri di conflitti che hanno prodotto morte e distruzione, Marco Tarquinio, parlamentare europeo, Gianni Aliotti, dell’osservatorio The Weapon Watch, ed infine Teresa Masciopinto, della Fondazione finanza etica. Parteciperà anche Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. Vi sarà infine spazio per alcune testimonianze. L’ingresso sarà libero, senza necessità di prenotazioni.