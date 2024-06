Maltempo, decine di interventi dei vigili del fuoco in Brianza per rami caduti e oggetti pericolanti

Vigili del fuoco del Comando provinciale ancora impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente per danni causati dal maltempo in tutta Brianza nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì 21 giugno.

Secondo quanto comunicato sono stati effettuati oltre venti interventi legati alla forte ondata di maltempo in particolare per rami caduti e quindi da tagliare per liberare sedi stradali e oggetti pericolanti.

Maltempo, interventi dei vigili del fuoco in Brianza: ancora allerta fino a mezzanotte

E l’emergenza potrebbe non essere ancora terminata: prevista infatti una allerta meteo Arancione moderata, diramata dalla Protezione civile per rischio temporali in vigore fino alla mezzanotte di sabato 22 giugno. Sulla provincia sono previsti rovesci e temporali anche intensi con raffiche di vento.