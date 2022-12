Malamovida, controlli ai locali tra Arcore e Vimercate: una sanzione e una denuncia per droga

Quattordici carabinieri in uniforme delle compagnie di Vimercate e Monza supportati dal cane Kevin del nucleo cinofili di Casatenovo domenica sono stati impegnati in un servizio di controllo di locali tra Arcore e Vimercate nel contrasto dei disagi della “malamovida” e nelle vie adiacenti ai luoghi di ritrovo.

Malamovida, controlli tra Arcore e Vimercate: controlli anche in strada

I militari hanno verificato il rispetto degli orari di esercizio, volume musica, vendita di alcolici ai minori. Cinque automobilisti sono stati sottoposti ad alcol test. Un locale è stato sanzionato di circa 450 euro dai Nas per mancata esposizione dei cartelli per la tutela della salute dei non fumatori e segnalato all’Ats per il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene.

Malamovida, controlli tra Arcore e Vimercate: droga nel magazzino, titolare denunciati

Il titolare è stato anche denunciato perché Kevin ha annusato in un magazzino 25 grammi di mairjuana.

Malamovida, controlli tra Arcore e Vimercate: i carabinieri impegnati

Impegnati carabinieri delle stazioni di Vimercate e Arcore, supportati da quelli di Villasanta e Bernareggio.