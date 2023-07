Malamovida a Vimercate: il cane Kevin fiuta droga su un giovane, altra nelle aiuole e nel bagno di un locale

Due ragazzi nei guai a Vimercate, pizzicati con della droga durante i controlli dei carabinieri contro la “Malamovida”. Uno è stato tra l’altro sorpreso al volante con patente revocata. I controlli sono avvenuti nella serata di venerdì 21 luglio e poi fino a tarda notte da parte dei militari del Comando Provinciale di Monza Brianza insieme all’unità cinofila di Casatenovo (Lecco) e personale della polizia locale per un totale di 15 uomini e donne in uniforme.

Malamovida, i controlli dei carabinieri a Vimercate con l’unità cinofila

I carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno eseguito vari controlli presso i locali del centro storico per verificare il rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica e contrastare la vendita di alcolici ai minori. Complessivamente sono stati controllati circa 50 persone e 30 veicoli e sottoposti 4 conducenti all’accertamento dell’alcoltest (tutti regolari). Verifiche anche in tre esercizi commerciali: non sono emerse irregolarità.

Malamovida: in auto agitato, patente revocata e un grammo di cocaina

Eseguiti in contemporanea vari posti di controllo stradali nelle vie adiacenti ai luoghi della movida: in uno di questi è stata fermata un’auto condotta da un giovane senza patente, revocata nel luglio 2017, in quanto sorpreso in passato a Usmate Velate, da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Monza, alla guida in stato di ebbrezza alcolica. L’automobilista “visibilmente agitato“ è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare ed è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di circa un grammo.

L’unità cinofila Kevin ha invece fiutato una dose di mezzo grammo nella tasca dei pantaloni di un altro giovane che si è visto anche ritirare la patente come sanzione accessoria. Il cane ha anche rinvenuto altre cinque dosi di hashish “gettate” nelle fioriere e nel bagno di uno dei locali controllati in centro. I due giovani sono stati accompagnati nella caserma dell’Arma e segnalati all’autorità amministrativa.