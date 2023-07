Macherio: segnalazioni dei residenti, derattizzazione urgente in via Roma

Intervento di derattizzazione straordinaria in via Roma, a Macherio. Nel cuore del paese, a seguito di segnalazioni di residenti che riferivano di avvistamenti di topi, l’amministrazione comunale è intervenuta dando incarico ad una ditta specializzata. Il responsabile del Settore Tecnico ha affidato con urgenza l’intervento, al fine – precisa la nota dirigenziale- “di garantire il ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in via Roma“.

Macherio, il sindaco: «Sembra che il problema sia stato risolto»

«L’intervento si è attuato in risposta ad alcune segnalazioni di cittadini che avevano notato alcuni topi in via Roma– conferma il sindaco di Macherio, Franco Redaelli – circa un mese fa, complice l’erba alta presente nella zona retrostante l’area degli ambulatori di via Italia, non distante da via Roma, erano già stati segnalati alcuni avvistamenti di topi, ed in quel caso si è provveduto al taglio del verde. Durante l’anno vengono effettuati interventi di derattizzazione ordinari, viste le segnalazioni dei cittadini abbiamo deciso di intervenire in via straordinaria e a quel che mi è stato riferito il problema in via Roma è stato risolto».