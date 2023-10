Macherio riqualifica via Sentiero delle Valli: transito vietato sulla “green way”

«Ci siamo impegnati perché via Sentiero delle Valli possa essere usufruito in maniera sicura e agevole da ciclisti, pedoni e da tutti quanti vogliono andare da Macherio a Bareggia e viceversa in modalità green».

Macherio riqualifica via Sentiero delle Valli: la via che collega il paese a Bareggia

Il sindaco di Macherio, Franco Redaeli, annuncia che la via che collega il paese alla frazione di Bareggia da mercoledì 11 ottobre finisce “sotto i ferri”. Da diverso tempo, malgrado alcuni interventi, il collegamento non appare in totale sicurezza, per via di buche ed avvallamenti. Soprattutto quando piove, la stradina denuncia problematiche evidenti. La stessa, che attraversa nel verde il territorio macheriese rappresenta di fatto un percorso gradito da adulti e bambini quale alternativa alle strade trafficate, ma è comunque scelto dagli studenti per raggiungere le vicine scuole.

Macherio riqualifica via Sentiero delle Valli: lavori dall’11 ottobre

L’esigenza di avere una sorta di “green way” ben messa non è più solo una richiesta di pochi cittadini. La neo eletta amministrazione comunale di Macherio ha voluto intavolare il problema e, ora, ha deciso di intervenire complice anche il bel tempo che favorisce i lavori previsti.

«Finalmente, mercoledì 11 ottobre inizieranno i lavori di sistemazione perché le aspettative di sicurezza possano essere realizzate – aggiunge il sindaco Redaelli – chiediamo qualche giorno di pazienza a tutti i cittadini in attesa di una soluzione definitiva”.

Macherio riqualifica via Sentiero delle Valli: transito vietato per sicurezza

L’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Buzzi, precisa che “per motivi di sicurezza degli studenti e di tutti coloro che utilizzano quotidianamente via Sentiero delle Valli, non sarà in alcun modo possibile il transito” e che “i lavori saranno eseguiti in qualche giorno così da ridurre al minimo il disagio e tornare presto a godere del collegamento ciclo-pedonale”.