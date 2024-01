Macherio, mostra per “I Giusti tra le Nazioni”

Una mostra interattiva per ricordare “I Giusti tra le Nazioni”. Commozione e partecipazione sabato 27 gennaio, nella sala espositiva della Corte del Cagnat di Macherio, per l’inaugurazione dell’esposizione promossa dai volontari civici della biblioteca in collaborazione con Anpi, l’associazione La Crisalide e il Gruppo Alpini. Il Comune di Macherio ha così onorato la memoria di cittadini che hanno agito in modo eroico per salvare ebrei dalla Shoah. A rendere ancora più toccante la cerimonia, gli intermezzi musicali di Franco Maggi e Renato Motta.