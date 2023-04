Nasce anche a Macherio un luogo dedicato ai proverbi: sabato 15 aprile, alle 15, l’inaugurazione pubblica in via San Cassiano del bosco adiacente al cimitero cittadino che è stato rivalorizzato grazie all’intervento dell’associazione Amici del Paese, in collaborazione con le scuole.

Macherio inaugura il Bosco dei proverbi: con il lavoro dell’associazione Amici del Paese

I volontari non sono nuovi ad interventi di sistemazione, abbellimento e valorizzazione degli ambiti verdi del paese: da tempo si prodigano per migliorare e curare angoli naturali che costituiscono un prezioso patrimonio per la comunità. Il luogo, centrale di Macherio, ha subito lavori importanti di sistemazione che negli anni hanno consentito di restituire un ambiente decoroso e curato. C’è stato molto da fare, nel tempo, per rispondere concretamente anche ad atti di maleducazione che ne avevano compromesso la bellezza e la fruizione. Una pulizia massiccia che i volontari dell’associazione Amici del Paese hanno portato a termine con grande generosità e senso civico.

Macherio inaugura il Bosco dei proverbi: anche i nomi delle piante

Ora, il bosco sarà abbellito da cartelli su cui risaltano non solo i nomi delle piante presenti, ma anche antichi proverbi che allieteranno i visitatori al passaggio. Non mancheranno anche casette per gli uccellini, con l’obiettivo di ricostituire un ambiente naturale che protegga l’ecosistema.