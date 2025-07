Macherio: giovedì i funerali di Geraldine Sanchez, uccisa dall’ex marito

Si terranno giovedì 31 luglio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Macherio i funerali di Geraldine Sanchez Nunes Yadana, la 33enne di origine peruviana vittima di femminicidio. Arrestato e indagato per omicidio aggravato e atti persecutori, l’ex compagno Alexander Vilcherrez Quilla, 38 anni, connazionale e padre dei suoi due figli. Nella parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Macherio, si terranno le esequie della giovane madre di due adolescenti, di 14 e 17 anni.

Proprio loro, lo scorso mercoledì 16 luglio, verso la mezzanotte, non vedendola rientrare a casa sono usciti a cercarla. L’hanno trovata a terra in un edificio abbandonato non distante dall’abitazione e hanno lanciato l’allarme ai soccorritori, che invano hanno provato a rianimarla.

Sul luogo del ritrovamento l’ex compagno dal quale un anno fa la madre e i ragazzi erano fuggiti. Avevano lasciato il Perù e avevano raggiunto la Brianza alla ricerca di una nuova vita. L’uomo era stato più volte denunciato dalla vittima per maltrattamenti. Non voleva che la donna lo lasciasse e non ha mai smesso di perseguitarlo. L’ex è riuscito a rintracciarla e l’ha seguita fino a Macherio, paese nel quale la donna aveva trovato un lavoro come badante e colf. La 34enne il 16 luglio stava rientrando a casa dopo il lavoro quando è stata sorpresa per strada dall’uomo e poi condotta con la forza all’interno del rudere dove è stata strangolata.

Ottenuto il via libera dall’autopsia, giovedì 31 luglio si terranno i funerali. Al termine del rito funebre la salma raggiungerà il Perù dove Geraldine sarà tumulata.