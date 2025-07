Macherio, omicidio nella notte: un uomo ha strangolato la moglie

Omicidio nella notte a Macherio. In via Visconti di Modrone, nel cuore del paese di poco più di 7.500 abitanti della Brianza monzese, tra le 21e le 23 del 16 luglio, un uomo ha ucciso la moglie, 34 anni, strangolandola al culmine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione, il delitto sarebbe avvenuto nella ex caserma dei carabinieri, un edificio dismesso da anni. A dare l’allarme sono stati i figli della coppia, minori, preoccupati perché la mamma non aveva più fatto ritorno a casa. Sono stati loro a chiamare i carabinieri di Monza, accorsi sul posto, e un’ambulanza, giunta quando la donna era già morta. Sul posto sarebbe arrivato anche il vicesindaco, Silvano Resnati, che abita a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del delitto.

Macherio, omicidio nella notte: ambulanza giunta quando la donna era già morta, in un lago di sangue

Secondo una prima ricostruzione, da tempo tra marito e moglie, origini peruviane ma da tempo residenti in Italia, i rapporti non erano più sereni. Separati di fatto, sempre più spesso avevano accesi diverbi e i vicini di casa sentivano le urla della coppia che litigava. Anche la sera di mercoledì, c’era stata una accesa lite. Nessuno però avrebbe potuto prevedere un epilogo così drammatico. L’uomo è stato arrestato per omicidio. Sull’episodio la Procura della Repubblica di Monza ha aperto un’inchiesta.