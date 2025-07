Non aveva mai smesso di perseguitarla, sia in Perù, da dove la donna era scappata per sottrarsi a violenze fisiche e psicologiche, e poi in Italia dove mercoledì 16 luglio si è consumato il dramma. Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è stata uccisa dall’ex compagno al culmine di un litigio avvenuto a poche centinaia di metri dalla casa della donna, a Macherio. La vittima, peruviana, abitava in Brianza da circa un anno, nel centro storico del paese.

Omicidio a Macherio: la vittima scappata dal Perù, il racconto dello zio

Secondo quanto riferito dallo zio della vittima, un anno fa Geraldine Yadana Sanchez aveva lasciato Lima assieme ai figli, per sfuggire alle violenze del suo ex convivente, che è il padre dei due ragazzi di 14 e 17 anni, già denunciato dalla stessa donna più volte in Perù. L’uomo sarebbe arrivato in Italia 5 o 6 mesi fa, e la avrebbe perseguitata per ricominciare la relazione.

In Italia, Sanchez lavorava come badante e colf e, secondo quanto dichiarato dallo zio, avrebbe denunciato l’uomo anche pochi mesi fa. La donna abitava coi due figli nel centro di Macherio e i vicini la ricordano come una persona silenziosa e gran lavoratrice. La vedevano uscire di casa col suo monopattino e raggiungere le persone alle quali dava assistenza.

In Perù Geraldine aveva un negozio di alimentari e ha cresciuto i suoi bambini con attenzioni e premure. La relazione tormentata con il padre dei suoi figli l’aveva convinta ad allontanarsi e a fuggire per proteggere se stessa e i suoi bambini. A seguirla in Italia anche la madre. Colei che nella notte di mercoledì 16 luglio ha telefonato in lacrime al fratello, lo zio di Geraldine, per informarlo della tragedia.

Macherio l’ex caserma dei carabinieri

Omicidio a Macherio: la vittima scappata dal Perù, l’allarme dato dai figli

L’ex compagno, connazionale, è stato fermato e interrogato dai carabinieri, alla presenza del sostituto procuratore Michele Trianni, magistrato di turno al momento del fatto, avvenuto poco prima della mezzanotte in via Visconti di Modrone, non lontano dall’abitazione della donna. Il fatto sarebbe avvenuto in un’area dismessa, quella che un tempo lontano (si parla di oltre quarant’anni fa) fu sede della caserma dei carabinieri di Macherio e che, una volta dismessa, non ha mai avuto nuova destinazione d’uso. La proprietà non è comunale.

A chiamare il 112 mercoledì sera sono stati i due figli della coppia: preoccupati dal mancato ritorno a casa della madre, sono scesi in strada e hanno scoperto quello che era successo. Le urla, e poi il sopraggiungere dei mezzi della forze dell’ordine e di soccorso hanno attirato sul posto diverse persone.