Femminicidio di Macherio: il Comune, in coordinamento con le autorità competenti, ha attivato i servizi sociali per garantire un tempestivo intervento a tutela dei minori coinvolti. Mentre si attende di conoscere la data e il luogo dei funerali di Geraldine Yadana Sanchez, la 34enne uccisa in un casolare dismesso dall’ex compagno Alexander Villcherrez Quilla, poi fermato dai carabinieri, l’amministrazione comunale di Macherio fa sapere di mettere in campo tutti gli strumenti disponibili per accompagnare i due figli minori della donna in un percorso di supporto post-traumatico, nel pieno rispetto della loro riservatezza e del loro benessere.

Omicidio di Macherio: il Comune si attiva per i figli di Geraldine Sanchez, erano arrivati in paese con la mamma

I due ragazzi, di 17 e 14 anni, vivevano entrambi con la madre con la quale erano giunti in Brianza circa un anno fa. La donna aveva deciso di fuggire dal Perù perché tormentata dall’ex compagno, connazionale, che non hai mai accettato la fine della loro relazione dalla quale erano nati i due bambini, oggi adolescenti.

L’uomo era riuscito a rintracciare la ex compagna e nella tarda serata di mercoledì 16 luglio avevano avuto un litigio culminato con l’omicidio.

Omicidio di Macherio: il Comune si attiva per i figli di Geraldine Sanchez, il cordoglio del sindaco Redaelli

L’amministrazione comunale di Macherio, esprimendo profondo cordoglio per “un atto di violenza che lascia sgomento, dolore e una ferita profonda in tutta la comunità” sottolinea attraverso le parole del sindaco Franco Redaelli la vicinanza ai figli minorenni, “vittime indirette ma profondamente colpite da una tragedia che segnerà le loro vite”.

«Questa vicenda richiama ancora una volta l’attenzione sul tema della violenza domestica in cui, troppo spesso, si trovano le vittime – dichiara il sindaco – È dovere delle istituzioni mantenere alta l’attenzione e continuare a costruire reti di ascolto, di prevenzione e di protezione. Il Comune di Macherio, in coordinamento con le autorità competenti, ha attivato i servizi sociali per garantire un tempestivo intervento a tutela dei minori coinvolti».