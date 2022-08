Macherio, don Matteo Vasconi ricoverato: in ospedale a Merate per accertamenti

Don Matteo Vasconi, coadiutore parrocchiale a Macherio, è ricoverato in ospedale a Merate per accertamenti. Domenica 31 luglio, durante la messa, è giunta la comunicazione ufficiale che ha chiarito il perché dell’assenza del sacerdote. Sono momenti di apprensione per la comunità parrocchiale che si augura evidentemente la pronta guarigione di don Matteo che si è rivolto alle cure ospedaliere dopo aver accusato alcuni sintomi di malessere. Non si tratta di Covid. Da quanto si apprende domenica 31 luglio il sacerdote ha iniziato a non stare bene, da qui l’esigenza di rivolgersi alle cure ospedaliere con il ricovero per accertamenti. Classe 1986, don Matteo nel 2020 fu ricoverato in ospedale dopo essere stato contagiato da coronavirus, ma le sue condizioni non destarono particolari preoccupazioni. Ora come fece in quella circostanza la comunità pastorale di Biassono, Macherio e Sovico si augura che il prete possa presto tornare a svolgere le sue funzioni tra la parrocchia e l’oratorio di Macherio. Lasciandosi alle spalle anche questo problema di salute.