L’assessore Longoni al consigliere Villa: “Nessuna dormita, chiesti alla Regione rimborsi per quattro scuole”

Nessuno in giunta ha dormito o si è dimenticato di inviare gli incartamenti in Regione: il vicesindaco Egidio Longoni risponde alla domanda, che ha il sapore della critica, del leghista Simone Villa. “Abbiamo trasmesso la documentazione in Regione il 18 agosto, nei tempi stabiliti – afferma – abbiamo chiesto il rimborso per gli interventi che abbiamo finanziato con il nostro bilancio alla materna Cartoccino e alle scuole Anzani, Ardigò e Tacoli, documentati dalle schede, per un totale di 1.200.000 euro“.

Lunedì, aggiunge, “in municipio verificheranno se quelli annunciati venerdì costituiscono una prima tranche dei fondi assegnati ai comuni o se i lavori effettuati nelle scuole monzesi non rientrano tra le categorie per le quali il Pirellone ha previsto un contributo“.