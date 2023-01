Lombardia, un progetto per i centri specialistici sull’endometriosi

In Lombardia progetto per la Rete per l’informazione, l’educazione, la diagnosi precoce, l’inquadramento e il trattamento dell’endometriosi. Il provvedimento lombardo pianifica “lo sviluppo di un modello di assistenza, attraverso un team, coordinato e multidisciplinare. L’obiettivo è ottimizzare la qualità delle prestazioni e della vita delle donne, oltre che attuare percorsi di presa in carico in coerenza con le linee guida internazionali” grazie alla istituzione di una commissione regionale denominata ‘Salute della donna’ alla quale partecipano professionisti sanitari e associazioni delle pazienti.

Lombardia, progetto per i centri specialistici sull’endometriosi: 100-160mila donne affette da patologia

L’endometriosi comporta la presenza di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina, prevalentemente, ma non esclusivamente, nel compartimento pelvico. In Lombardia si stima che siano circa 100mila-160mila le donne affette da questa patologia. Si tratta di una malattia particolarmente impattante a livello sociale e sulla qualità della vita, non solo per il dolore che causa. In particolare, influisce sulla natalità causando sub fertilità o infertilità nel 40-50% dei casi.