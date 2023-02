Lombardia, Fontana: “Due, tre settimane per definire la giunta regionale”

Una paio di settimane, al massimo tre, “poi troveremo l’accordo” e “l’ultima parola sarà la mia: sono io il presidente, sarò io a decidere”. Così Attilio Fontana, confermato presidente della Regione Lombardia, a proposito della nuova giunta, a margine delle celebrazioni per il ventennale del Parco Valle del Lanza a Malnate, intervistato dalla testata Malpensa24.

Giunta Fontana: chi c’era all’incontro

Fontana ha raccontato del primo incontro con le forze politiche che lo hanno sostenuto, venerdì 24 febbraio, per iniziare a discutere della formazione della giunta: stando a quanto ha riferito, il vertice è servito soprattutto per definire i perimetri delle competenze di ogni assessorato, non a discutere dei nomi. Con lui Daniela Santanché per Fratelli d’Italia, Licia Ronzulli per Forza Italia, Alessandro Colucci per Noi Moderati e Giacomo Cosentino per Lombardia Ideale, oltre a Fabrizio Cecchetti per la Lega.

Esiti elettorali alla mano, secondo alcuni addetti ai lavori, Fratelli d’Italia potrebbe spuntare 11 caselle tra assessori, sottosegretari e incarichi di peso, compresa la vicepresidenza della giunta, otto postazioni potrebbero spettare alla Lega, 4 a Forza Italia, 3 alla Lista Fontana e una a Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi.

Giunta Fontana: il ruolo dei brianzoli

Gli azzurri brianzoli potrebbero ottenere un assessorato per Fabrizio Figini in virtù del risultato incassato nella nostra provincia, superiore alla media lombarda: se così fosse si libererebbe il posto in consiglio per Paola Romeo, prima dei non eletti. Per il leghista Alessandro Corbetta potrebbero, invece, aprirsi le porte della vicepresidenza dell’assemblea regionale mentre sembrano ridotte al minimo le speranze di entrare nella squadra di governo per Federico Romani di FdI.