Lombardia: Alessia Villa guida la commissione speciale sulle carceri

Una commissione speciale dedicata alla situazione delle carceri in Lombardia: a guidarla sarà la brianzola Alessia Villa, consigliere regionale per Fratelli d’Italia eletta nell’ultima tornata. L’obiettivo della commissione del Pirellone è “tutelare i diritti delle persone private della libertà” sia di approfondire le “condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari”.

Commissione carceri: Romani e il ruolo della Brianza

Per il collega di partito e presidente del consiglio regionale Federico Romani, “la Brianza conferma anche con questa elezione il suo ruolo centrale e di protagonismo politico e istituzionale in consiglio regionale”, per quanto come territorio la provincia non abbia trovato casa nella giunta di Attilio Fontana. Per Romani “la grande importanza che riveste questa commissione è confermata dal fatto che, a differenza delle precedenti legislature, la presidenza è stata questa volta mantenuta in capo alla maggioranza. Vogliamo mettere al centro non solo la tutela e la qualità delle condizioni di vita nelle carceri lombarde, ma anche l’efficacia dei percorsi formativi e di reinserimento sociale e lavorativo che devono vedere le persone private della libertà personale, una volta tornate in libertà, protagoniste attive della vita delle rispettive comunità”.

Commissione carceri: Alessia Villa e il confronto

Secondo Alessia Villa, eletta con 48 voti, “le tematiche che ci sono affidate sono delicate e di particolare importanza e confido che nello svolgere la sua attività la commissione possa contare su un confronto propositivo tra maggioranza e minoranza, essendo la tutela dei diritti dei detenuti un argomento trasversale che non ha colore politico”.