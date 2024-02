Lo psicopedagogista Stefano Rossi a Monza, didattica cooperativa e competenze trasversali a teatro

“Lezioni d’amore per un figlio” è il titolo della imperdibile conferenza che il noto psicopedagogista Stefano Rossi terrà al teatro Villoresi di Monza sabato 17 febbraio alle 21. Da grande esperto di didattica cooperativa, classi difficili e intelligenza emotiva di bambini e ragazzi, Rossi porta sul palco le “sue” lezioni d’amore dirette agli insegnanti, ai genitori e ai ragazzi.

Lo psicopedagogista Stefano Rossi a Monza, stimolare l’intelligenza emotiva

«Il nostro cervello impara proprio grazie al racconto e alle immagini», proprio per questo Rossi racconterà storie con l’obiettivo di stimolare l’intelligenza emotiva ovvero la creazione di una mente critica capace di ragionare con un cuore intelligente ovvero capace di imparare a sentire.

Lo psicopedagogista Stefano Rossi a Monza, “soft skills” spiegate a tutti

Un tema complicato ma raccontato in modo comprensibile a tutti per spiegare quanto quelle che vengono definite “soft skills”, le cosiddette competenze trasversali, siano fondamentali per la crescita della propria emotività e per diventare persone migliori in ambito relazionale – a scuola, come sul lavoro e nei rapporti interpersonali.

“Lezioni d’amore per un figlio” è anche un saggio pubblicato da Feltrinelli nel 2023, che Rossi ha scritto per aiutare i genitori e insegnanti ad avere nuovi e nuovi strumenti con cui vedere e conoscere gli adolescenti. Biglietti su Ticketone.