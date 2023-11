Lite in stazione a Monza, i due protagonisti ai Centri permanenza rimpatri per l’espulsione

La lite sulla banchina del binario 4 della stazione di Monza è stata una pessima idea per un 27enne di origini marocchine: portato in Questura dagli agenti della Squadra Volanti, intervenute nella serata di martedì 7 novembre, è emerso che in cinque distinte circostanze aveva fornito generalità diverse.

Monza, lite in stazione: il Questore ha disposto l’accompagnamento ai Cpr

Non solo: è infatti risultato in Italia senza fissa dimora e privo di occupazione lavorativa oltre che già noto alle forze dell’ordine in particolare per reati legati agli stupefacenti. Nei suoi confronti il Questore ha quindi disposto l’accompagnamento al Cpr di Roma in attesa del definitivo allontanamento dall’Italia. Stessa sorte, ma la sua destinazione è stato il Centro permanenza rimpatri di Bari, per il secondo protagonista della lite, un 21enne di origini egiziane, a sua volta irregolare in Italia.