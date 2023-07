L’istruttore e l’ultimo saluto al cane bagnino Franz nel lago di Bellano

C’è un legame indissolubile tra uomo e animale, che diventa eterno di fronte alla morte. Quel “ponte” che gli amici a quattro zampe attraversano quando se ne vanno, può anche ricondurre tutto a un inizio. È quanto esprime il gesto colmo di gratitudine e commozione che vede protagonista un bagnino che ha gettato le ceneri del suo cane da salvamento nel lago. Proprio là dove il suo fido animale lo accompagnava sempre.

L’istruttore e l’ultimo saluto al cane bagnino: il gesto del sovicese Claudio Longoni nel lago dove Franz ha salvato vite

Cane bagnino Franz Sovico

«Un ringraziamento per tutto quello che hai fatto nella tua vita, sei stato il miglior cane che ho avuto in acqua. Ormai un anno che ti avevo dentro la cassettina, buon ponte, Franz..». Ha le lacrime agli occhi Claudio Longoni, direttore della Dog’s Academy di Sovico, mentre saluta il suo Franz, un esemplare di terranova che faceva parte dell’associazione cinofila di Salvataggio Nautico, gettando le ceneri del suo amato animale nel lago di Bellano dove per tanti anni Franz ha salvato vite.

A un anno di distanza dalla morte per vecchiaia del terranova, Claudio Longoni ha trovato la forza e il momento per salutare per sempre il suo Franz, per un distacco fisico che non sarà mai affettivo. Insieme hanno condiviso momenti speciali, unici, una simbiosi perfetta tra uomo e animale.

Claudio Longoni e l’ultimo saluto al cane bagnino speciale

Un compagno fedele di vita, un cane bagnino speciale che ora che non c’è più e che è stato salutato con un gesto di profondo affetto. Le ceneri di Franz sono state custodite per un anno in una urna funeraria. Quell’urna è stata dispersa nel luogo che Franz conosceva bene. Claudio Longoni è tornato proprio lì, dove cane e padrone si ritrovavano anche per soccorrere persone in difficoltà, e dove la magia di un legame lasciava tutti di stucco. Lì è stato disegnato quel ponte che Franz ha percorso per sempre.