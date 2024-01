Lissone, solidarietà in azienda per i colleghi malati: raccolta fondi, ma anche progetto di “banca ore”

Un regalo di Natale “speciale” nato dalla generosità dei colleghi. A riceverlo sono stati due lavoratori della Vefer di Lissone affetti da patologie fortemente debilitanti che da mesi non possono andare a lavorare con conseguenti effetti negativi sullo stipendio e con l’incubo del superamento del periodo di comporto (il tempo di non lavoro dovuto a malattia e infortunio nel quale il lavoratore per legge non può essere licenziato) che si avvicina sempre più.

Lissone, solidarietà alla Vefer per i colleghi malati: l’iniziativa di Femca Cisl ha coinvolto anche l’azienda con una donazione propria

I delegati sindacali della Femca Cisl Monza Brianza Lecco Vincenzo Magro, Christian Fava e Alfonso Maiorano hanno avuto un’idea: promuovere una raccolta fondi tra i colleghi. Hanno coinvolto i dirigenti sindacali della categoria, Domenico Frustagli e Tiziano Cogliati, e la Filctem Cgil con il suo delegato Salvatore De Rosa.

Vefer Delegati sindacali per FEMCA CISL

I lavoratori non si sono tirati indietro, hanno messo senza esitazione mano al portafoglio e, così, sono stati raccolti circa 1.700 euro. Un importo al quale ha contribuito anche l’azienda con una propria donazione. E non è tutto.

Lissone, solidarietà in azienda per i colleghi malati: il progetto di una banca ore da donare

Dopo la raccolta fondi, pensata come intervento di aiuto a breve termine, la delegazione RSU sta portando avanti il progetto di istituire una banca ore da donare ai colleghi in vista dell’approssimarsi del termine del periodo di comporto, un’operazione che avrà, però, tempi di realizzazione più lunghi anche se l’azienda ha dato il suo benestare e si sta attivando per renderla possibile.

«La proposta della banca ore solidale nasce diversi anni fa dopo la nostra partecipazione al corso per delegati sociali organizzato dai sindacati in collaborazione con ATS Brianza – spiega Vincenzo Magro in rappresentanza dei colleghi della RSU – un percorso formativo per intercettare segnali di difficoltà nei colleghi di lavoro e indirizzarli verso il servizio ATS presente sul territorio che potrebbe intervenire per aiutarli”. La solidarietà e la risposta unanime ricevuta dai lavoratori della Vefer hanno riempito d’orgoglio i dirigenti sindacali. “Questa proposta-hanno dichiarato-conferma la bontà della scelta di dotare i nostri rappresentanti dei lavoratori, oltre che di competenze specifiche in materia di contratti di lavoro, anche di strumenti in grado di rispondere in modo efficace alle diverse esigenze, spesso extralavorative, espresse dai colleghi di lavoro in virtù del rapporto di fiducia che viene a crearsi».