A Lissone torna il “Natale dell’Atleta”. L’amministrazione comunale di Lissone organizza il tradizionale evento per celebrare i successi e le vittorie sportive dei giovani e degli adulti che portano in alto il nome della città. L’iniziativa, promossa dall’assessorato allo sport, rappresenta un momento di riconoscimento del valore educativo e sociale dell’attività sportiva.

Lissone si prepara al Natale dell’Atleta con tanti ospiti

La manifestazione si terrà venerdì 15 dicembre, nella palestra Piermarini di via Bernini, a partire dalle 17.30. Durante l’evento, condotto da Valentina Guidi e Stefano Vogogna, saranno premiati gli atleti e le squadre che si sono particolarmente distinti per meriti sportivi nel corso del 2023. Saranno presenti numerose associazioni sportive del territorio, tra cui Ac Lissone, Cai Lissone, New Skate Lissone, Judo Club Lissone, Ginnastica Artistica Lissone, Ginnastica Lixio, Haka Birbe, Mad Meda Accademia Danza, Lissone Mtb, Lissone Volley Team, APL, Polisportiva Team Brianza – sezione Sport Invernali, Pro Lissone Ginnastica, Pro Lissone Calcio, Sci Club Lissone, Sport Club Mobili, Velovirtus e Young Volley Lissone.

Lissone si prepara al Natale dell’Atleta e le parole di Camarda

“Il Natale dell’Atleta – dichiara l’assessore allo sport, Giovanni Camarda – rappresenta un’occasione significativa per valorizzare il talento e l’impegno dei nostri atleti e per promuovere lo sport come strumento di crescita personale e sociale.Un’iniziativa che testimonia l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere e favorire lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva sul territorio, offrendo opportunità di crescita e successo agli atleti lissonesi e alle tante associazioni sportive cittadine che ringraziamo per l’importante funzione sociale che da sempre svolgono sul territorio”.