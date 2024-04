Lissone: scritte no vax contro il centro vaccinale, Asst Brianza denuncia ai carabinieri

Scritte rosse no vax contro i medici sul centro vaccinale di Lissone. Sono comparse nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 aprile in via Don Minzoni 74 e Asst Brianza, oltre a condannare il gesto, ha presentato denuncia ai carabinieri.

Lissone, scritte no vax contro il centro vaccinale: «Continueremo con la promozione delle vaccinazioni come strumento di prevenzione»

«Sono vicino al personale tutto del Centro Vaccinale nella consapevolezza del lavoro che svolgono quotidianamente a servizio dei cittadini – ha sottolineato il direttore generale Carlo Tersalvi in una nota – deturpare i beni di proprietà pubblica con scritte ingiuriose nei confronti del personale sanitario è un gesto vile e insensato, che mi tocca particolarmente come medico e come ex Direttore sanitario di ATS Bergamo durante la pandemia dovuta al Covid. Come Direttore dell’ASST Brianza condanno questo tipo di atti vandalici. Certo non ci lasciamo intimorire dall’azione di pochi facinorosi, anzi continueremo con la promozione delle vaccinazioni quali strumento fondamentale di prevenzione per molte patologie. D’altronde la popolazione ogni giorno conferma la sua fiducia nella Sanità, aderendo favorevolmente sia alle iniziative promosse a livello regionale sia quelle dell’ASST Brianza. Abbiamo provveduto prontamente a sporgere denuncia ai Carabinieri e nel più breve tempo possibile ripristineremo le facciate del Centro Vaccinale».