Lissone: Oeb fa sempre centro con lo show “Ti regalo un sorriso”

Grande successo per la serata “Ti regalo un sorriso” a Lissone. Come da anni, ormai quasi come fosse un appuntamento estivo fisso, l’azienda lissonese Brugola OEB, Officine Egidio Brugola, nota in tutto il mondo con una filiale anche in America, ha donato, lo scorso sabato, alla cittadinanza una serata spensierata con il duo Pis & Love, composto da Marco Cazzulani e Stefano Canò, e i comici provenienti da diverse trasmissioni televisive Sergio Sgrilli, Gianni Astone e Giovanni D’Angella.

Piazza Libertà è stata la location di quest’evento in cui la parola d’ordine era: divertimento. Un folto pubblico ha risposto all’invito, famiglie, adulti, anziani tutti insieme per trascorrere un paio d’ore spensierate in cui rilassarsi e “farsi una sana risata”.

L’appuntamento dedicato al sorriso ha avuto il patrocinio e contributo dell’amministrazione, testimoniato anche dalla presenza del primo cittadino, Laura Borella, che è salita sul palco a fine serata. Due ore in cui i lissonesi hanno ascoltato, si sono divertiti con fragorose risate, durante i diversi sketch proposti dai famosi comici che si sono alternati sul palco allestito proprio nel cuore della città davanti a Palazzo Terragni.