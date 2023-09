Lissone: nuovi mezzi per la Croce Verde, nel nome del legame con i Brugola

Il parco mezzi della Croce Verde di Lissone si amplia. Domenica, in occasione dei festeggiamenti legati al 50esimo anno di presenza sul territorio, oltre alla tradizionale sfilata per le vie cittadine, sono stati benedetti, al termine della messa, anche gli automezzi e tra questi anche la nuova ambulanza donata dalla O&B Brugola e quella acquistata dall’amministrazione comunale lo scorso anno (già in uso dalla Verde) per i servizi alla comunità.

Lissone: nuovi mezzi per la Croce Verde, una targa di ringraziamento per la famiglia Brugola

La donazione della famiglia Brugola è una sorta di “tradizione” partita con il fondatore Gianantonio Brugola che, è sempre stato molto sensibile nei confronti dell’associazione cittadina e, nel tempo ha donato più di un mezzo per il trasporto dei disabili. Proprio a siglare questa storica sinergia il presidente Giacomo Chiapparrone ha consegnato alla moglie di Gianantonio Brugola, Zdzislawa Cetera presente alla cerimonia, una targa di ringraziamento per il continuo e costante supporto che è stato tramandato e prosegue con il figlio Jody.

Croce Verde Lissone festa Croce Verde Lissone festa Croce Verde Lissone festa Croce Verde Lissone festa

Non è mancata anche la presenza dell’amministrazione con il vice sindaco Giovanni Camarda, Serena Arrigoni, assessore al bilancio, e Oscar Bonafè, assessore ai lavori pubblici.

Lissone: nuovi mezzi per la Croce Verde, l’impegno sul territorio

Continuano così, in un clima di collaborazione e festa con il territorio le celebrazioni per l’importante anniversario; solo la scorsa settimana la Verde aveva promosso un’intera giornata di convegni, mostre e spettacoli teatrali, dedicata al delicato tema dell’anoressia e bulimia che ha riscosso grande interesse da parte della cittadinanza.

Lissone: nuovi mezzi per la Croce Verde, prossimi appuntamenti tra open day e premiazioni

Il prossimo appuntamento è sabato 30 settembre open day nel pomeriggio dalle 14 nella sede di via Alberto da Giussano, per incontrare gli istruttori in vista del prossimo corso di formazione per volontari, per informazioni scrivere a formazione@verlis.it.

Domenica 1 ottobre con la tradizionale consegna di medaglie e premiazioni ai volontari che hanno raggiunto dai 7 ai 50 anni di servizio attivo e, nell’occasione sarà anche presentato e consegnato il libro “La bella storia della Croce Verde lissonese scritta con il cuore” cinquant’anni e più di volontariato opera in cui sono raccontate le storie dei volontari, i cui testi sono di Carla Novi, storica volontaria e le immagini scelte da Guido Poggetti e Gerardo Cipolletta, colonne della Verde.