Lissone: monumento invisibile per le vittime del Covid, già inaugurato ma non c’è

Il monumento di Lissone ai caduti della pandemia? Tutto uno scherzo, o quasi. Fatta l’inaugurazione pubblica, ben in anticipo rispetto alla collocazione effettiva del manufatto, ora si riparte da zero. Con la seria possibilità che si tratti di ripartire da zero con un nuovo progetto. La novità è emersa nelle ultime sedute di Consiglio comunale grazie all’iniziativa del Partito democratico, che ha presentato una interpellanza per avere aggiornamenti.

Lissone: monumento invisibile per le vittime del Covid, la posa simbolica e il progetto con l’istituto Meroni

Storia travagliata quella del monumento, che anziché unire una comunità attorno a un tema che ha toccato comunque tutti, talvolta anche in modo doloroso, qui ha creato divisioni. L’idea di un monumento era partita proprio dal Pd, che nel giugno 2023 aveva presentato una mozione, poi approvata all’unanimità, che impegnava il sindaco e la giunta a realizzare un monumento entro il 18 marzo 2024, data in cui ricorreva la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.

Nella primavera scorsa, in effetti, una posa c’è stata. Solo simbolica, per le foto di rito, annunciando che il monumento sarebbe stato completato in seguito dai ragazzi dell’istituto Meroni.

Lissone: monumento invisibile per le vittime del Covid, «intervento fuori budget» dice l’assessore

«Negli incontri con la scuola – ha spiegato il vicesindaco Oscar Bonafè – oltre a definire alcuni aspetti di dettaglio si sono prese decisioni sulla possibile realizzazione e la docente si è resa disponibile a contattare alcune aziende utili per la realizzazione dell’opera. Dopo un paio di mesi c’è stato un ulteriore incontro dove ci sono stati presentati i preventivi di massima, divisi per tipologia di intervento (illuminazione, struttura dell’albero, il verde, l’irrigazione ecc.,). L’importo complessivo dell’opera è risultato troppo oneroso rispetto al budget fissato. Durante lo stesso incontro la docente ci ha comunicato l’impossibilità da parte sua di occuparsi dei rapporti con le ditte realizzatrici. Di conseguenza l’ufficio tecnico doveva occuparsene in toto, fino al relativo affidamento dei lavori. Considerate tutte le difficoltà si è interrotta nostro malgrado la collaborazione con l’istituto Meroni e si è deciso di trovare soluzioni alternative al bozzetto condiviso e approvato dall’Amministrazione».

Lissone: monumento invisibile per le vittime del Covid, la seconda possibilità

Come rivelato da Bonafè, c’è anche una seconda possibilità: individuare un artista lissonese che, con modifiche all’idea di base, porti a compimento l’opera rispettando il budget prefissato.