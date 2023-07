Lissone, lieto fine per la gatta Neve: è tornata a casa (grazie anche al Cittadino)

Lieto fine per la gatta Neve, smarrita nella serata di venerdì 21 luglio in via Como, a Lissone. La proprietaria aveva subito iniziato le ricerche nei dintorni dell’abitazione dalla quale la gatta bianca, con la particolarità di essere sorda, era scappata.

Lissone, lieto fine per la gatta Neve: le prime informazioni e i timori

Nelle prime ore era emerso un brutto presentimento, supportato da alcune informazioni raccolte nel vicinato: una donna, a bordo di un’auto, era stata vista prelevare la gatta. A chi le aveva chiesto informazioni, la stessa aveva risposto di voler portare l’animale al gattile Fusi. Dove, però, – contattata la struttura dalla proprietaria di Neve – nessuno aveva portato la gatta. Da qui, la comprensibile apprensione e il timore che la gatta fosse quindi stata rapita.

Lissone, lieto fine per la gatta Neve: l’appello della famiglia

La famiglia aveva quindi diffuso un appello social, raccolto anche dal Cittadino. L’articolo ha raggiunto lo scopo. A rivelarlo la proprietaria della gatta che ringrazia per il prezioso aiuto.

«Neve è stata ritrovata, ora finalmente è tornata a casa – scrive la lissonese sui social – volevo ringraziare una ragazza giornalista che mi ha aiutato con l’annuncio sul Cittadino, da lì si è smosso tutto e l’ho ritrovata, grazie di cuore».

Effettivamente, quindi, una donna aveva portato Neve da un veterinario di Lissone. Una volontaria, leggendo l’articolo, ha chiamato la proprietaria che è andata a recuperare Neve.