Rapita la gatta Neve a Lissone? La proprietaria lancia l’appello

Appello di una famiglia per la propria gatta bianca, sorda, smarrita: spunta l’ipotesi che una donna l’abbia portata via. Succede in via Como, a Lissone. È quanto segnalato alla proprietaria dell’animale dal vicinato.

Rapita la gatta Neve e le parole della proprietaria

“Mi hanno riferito che una signora con una Fiat Punto di colore blu è stata vista mentre prendeva la mia gatta e la metteva in auto dicendo che l’avrebbe portava al gattile Fusi di Lissone, ma lì non è mai arrivata” fa sapere la lissonese che lancia un appello nella speranza che il messaggio ottenga l’effetto desiderato. “Mi auguro che questo mio messaggio arrivi a quella signora e se ha preso la mia piccola Neve (questo il nome della gatta ndg) si metta una mano sul cuore e cortesemente la riporti da noi, nella sua casa, perché manca ai miei bambini. Senza Neve soffriamo tanto…”. La lissonese non perde le speranze. La gatta, di 8 anni, bianca, ha gli occhi di due colori diversi. Ed è sorda. Da otto anni è accudita dalla famiglia che risiede in via Como, a Lissone. Non si è mai allontanata o scappata. Con lei in casa c’è anche un’altra gatta bianca e nera.

Rapita la gatta Neve e la signora con la Punto Blu

Nella serata di venerdì 21 luglio, Neve è però uscita dalla finestra (civici 54/58) e non ha più fatto ritorno a casa. “In 8 anni non era mai uscita di casa, è una gatta molto buona con le persone” precisa la proprietaria che ha avviato le ricerche e sparso la voce nella zona di residenza. Proprio alcuni vicini le hanno segnalato l’avvistamento di una donna alla guida di una Fiat Punto di colore blu. Secondo quanto riferito, questa persona è stata vista mentre prendeva la gatta bianca. E a lei si rivolge la proprietaria di Neve affinché riporti la micia in via Como, a Lissone.