Lissone, le iscrizioni al prossimo anno premiano i due istituti della città

Ottimi risultati per le scuole superiori di Lissone. I due istituti della città, Europa Unita-Enriques e Meroni stanno “facendo i conti” con i primi dati, visto che i termini per le iscrizioni alla classe prima si sono appena conclusi. Sia il tecnico che il liceo all’Europa Unita mantengono le sezioni dello scorso anno con circa 250 alunni che formeranno sette sezioni per il liceo e quattro sezioni al tecnico (due di amministrazione finanza e marketing e due dell’indirizzo turismo). L’istituto Meroni non solo conferma i dati del passato ma anzi registra un aumento di una ventina di iscrizioni per un totale di 220 alunni nei vari indirizzi. Per l’istituto prosegue il trend di crescita legato al percorso grafico con ben cinque classi prime, mantiene con due sezioni corpose il percorso storico legato al settore dell’arredamento e legno, sono cresciuti i servizi commerciali. «Come dicono spesso i docenti del percorso di grafica -commenta Lucio Casciaro, vicepreside-, i nostri alunni hanno una formazione a trecentosessanta gradi, non ci sono “settorialità”, spaziano, partendo dalla base, in architettura, fotografia, audiovisivo, multimediale e molto altro ancora e, questa preparazione così vasta e ricca è unica». Una scuola che ormai è ben radicata sul territorio e non solo, visto che molti futuri studenti arrivano anche da fuori comune e fuori provincia, attirati dall’offerta didattica diversificata e dalle storiche collaborazioni con le realtà dell’imprenditoria e dell’artigianato.

Valentina Calì, preside del Meroni

«Siamo molto soddisfatti, anche quest’anno abbiamo ricevuto molte richieste -prosegue Valentina Calì, dirigente del Meroni-, segno che il famoso calo demografico è ancora lontano. Il merito di tutto questo interesse va ai docenti del team di orientamento con tutti i colleghi che, negli anni, hanno saputo far crescere la scuola che, come definisco è un po’ una sorta di “liceo dei mestieri” vista l’ampia offerta». Stessa soddisfazione ed entusiasmo anche nell’altro istituto superiore lissonese dove ha sede sia il percorso tecnico che quello liceale. «Per il prossimo anno scolastico confermiamo le sei sezioni del liceo scientifico -conclude Roberto Crippa, dirigente dell’istituto Europa Unita ed Enriques-, due prime nel percorso di amministrazione finanza e marketing e due nell’indirizzo tecnico legato al turismo. Numericamente siamo in linea con lo scorso anno, anche la sperimentazione del liceo matematico, partita quest’anno proseguirà anche il prossimo e probabilmente formeremo anche una nuova prima. Merito del lavoro dei docenti, durante l’open day e nella quotidianità che offrono ai ragazzi diverse esperienze di crescita che vanno anche oltre la didattica».