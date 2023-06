Lissone: la nuova ciclabile fa cancellare tre fermate del bus

La nuova pista ciclabile rende meno sicuro il transito dell’autobus, a Lissone quindi cambia il percorso dello Z228 in direzione della stazione di Monza. Dopo il sopralluogo della Agenzia del Tpl, l’azienda Autoguidovie ha comunicato l’eliminazione di tre fermate che servivano il centro storico per un problema di sicurezza che potrebbe richiedere una riqualificazione viaria.

Lissone: “Valutando di intervenire con una nuova riqualificazione viaria”

“Il problema – spiega Massimo Rossati, assessore all’Urbanistica – è nato a seguito della realizzazione della ciclabile su viale Martiri della Libertà: un’opera che costringe il bus in uscita da via Sant’Agnese ad utilizzare tutta la carreggiata del viale per la svolta in destra. Quando si progettano modifiche viarie soprattutto su vie importanti come questa, è sempre buona norma valutare gli effetti di tali cambiamenti e non solo per la viabilità cosiddetta ordinaria, ma anche per la viabilità del trasporto pubblico locale. Questo aspetto, sia in fase progettuale che realizzativa, è stato evidentemente sottostimato o addirittura non valutato, tanto che oggi ci troviamo a gestire una modifica del tracciato dello Z228 e l’eliminazione di ben 3 fermate che servivano il centro storico. Si tratta di un problema non indifferente e come Amministrazione comunale ci siamo subito attivati per capire come intervenire e ridurre al minimo i disagi. Nei giorni scorsi abbiamo effettuato un sopralluogo e stiamo valutando di intervenire con una riqualificazione viaria della zona per poter procedere alla richiesta di una fermata aggiuntiva e più vicina rispetto a quelle esistenti”.