Lissone: in via Mentana il paladino anonimo contro la sosta selvaggia

“Si prega di parcheggiare meglio“. È la scritta che campeggia sul bigliettino lasciato sul citofono da un anonimo che in via Mentana, a Lissone, firma così la sua personale protesta contro chi considera rei di sosta selvaggia.

Lissone: bigliettini contro la sosta selvaggia, ma anche tergicristalli alzati e specchietti girati

Messaggi che si ripeterebbero da un po’ di tempo nella zona dove alcuni residenti avrebbero anche ritrovato le proprie vetture con tergicristalli alzati e specchietti girati. Una vicenda che se da un lato appare piuttosto curiosa, dall’altro rappresenta un fatto che evidentemente non fa piacere a chi viene “colpito” da un mano anonima e che potrebbe in futuro avere risvolti importanti qualora i danneggiati decidessero di denunciare gli episodi.

Lissone: come a Roma nei casi delle scritte “Free Park” sulla carrozzeria

C’è da capire le ragioni del fenomeno. Intanto, però, quello che sta accadendo in via Mentana a Lissone non può non ricordare (seppure i contorni siano ben diversi) quanto avviene in un quartiere di Roma dove un “giustiziere” armato di bomboletta spray nera contrassegna chi parcheggia in modo irregolare. In tanti si sono trovati la carrozzeria con la scritta “Free Park”. Le sue gesta sono rimbalzate sui social. Dalla zona del Tuscolano, nel mirino sono finite le auto lasciate in doppia fila o comunque posteggiate in modo non regolare.

In via Mentana a Lissone le conseguenze sono invece molto meno pesanti, ma le modalità di azione dell’anonimo che in Brianza lascia biglietti sui citofoni e se la prende con specchietti e tergicristalli delle auto sono originate dallo stesso disagio. Quello contro le auto in sosta selvaggia. Chissà se a Lissone come a Roma, alla fine, il velo di mistero sull’identikit dell’anonimo autore di messaggi sarà svelato e di conseguenza verrà chiarito il movente.