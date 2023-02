Lissone: il Giorno della memoria del Meroni in un video realizzato dagli studenti

Diverse iniziative all’istituto Meroni di Lissone in occasione del Giorno della Memoria. Tanti momenti che gli studenti delle classi quinte hanno voluto anche riprendere, come memento per non dimenticare, comportandosi come veri e propri reporter e montando il tutto come un video servizio che resterà come testimonianza. Una giornata diversa sin dalla prima campanella quando, nell’atrio della scuola, sono stati letti alcuni testi di sopravvissuti all’orrore dei campi di concentramento.

Lissone: il video servizio del Giorno della memoria del Meroni

Lissone: il Giorno della memoria del Meroni, le testimonianze di Segre e altri deportati

Le parole di Liliana Segre che racconta il viaggio dal binario 21 della stazione centrale di Milano; il ricordo di Kitty Braun, classe 1936 che aveva nove anni quando fu arrestata in Friuli e deportata. Il giorno del suo compleanno era sul treno che la portava a Ravensbruck. La testimonianza di Mosè Dana, ebreo deportato da Milano nel lager di Bergen-Belsen con tutta la famiglia. Quella di Lidia Maksymowicz, che a soli tre anni fu internata nel campo di concentramento di Birkenau e fece da cavia per disumani esperimenti. Le parole di Andra Bucci la più giovane sopravvissuta italiana alla Shoah, aveva 4 anni. In sottofondo la lettura dei nomi dei 774 nomi dei deportati dalla Stazione Centrale Milano con destinazione Auschwitz-Birkenau.

Lissone: il Giorno della memoria del Meroni, il film “Lezioni di Persiano”

La biblioteca invece ha ospitato, a turni, tutte le classi prime per la proiezione del film “Lezioni di Persiano”: la presentazione e l’attività guidata al termine della visione sono state tenute dalle studentesse del quinto anno dell’indirizzo di grafica e comunicazione.

Lissone: il Giorno della memoria del Meroni, dichiarazioni delle SS all’ultimo piano

Altro intenso momento di lettura si è tenuto all’ultimo piano della scuola. Luogo simbolico per ascoltare degli estratti delle dichiarazioni degli appartenenti alle SS durante il processo di Norimberga e occasione di riflessione sull’agire umano, sulla possibilità di rifiutarsi agli ordini anche quando appartengono a delle leggi scritte ma inumane.

Lissone: il Giorno della memoria del Meroni, pietra d’inciampo per Aldo Fumagalli

Altre classi dell’istituto hanno partecipato alla Cerimonia istituzionale delle Pietre d’Inciampo 2023 dedicata ad Aldo Fumagalli, deportato nell’ottobre del 1943 nel campo di prigionia di Dora (Turingia) dove morì un anno più tardi.