Lissone, il Comune cerca sponsor per tenere in ordine 29 rotatorie

Rotatorie di Lissone: il Comune alla ricerca di sponsor per la sistemazione e la manutenzione delle stesse. Non sono poche, ben 29, e molte versano in condizioni precarie. L’obiettivo è di affidarne la gestione ai privati. L’amministrazione comunale è proprietaria di rotatorie viarie di dimensioni variabili, in corrispondenza di altrettante intersezioni stradali, costituite in relazione all’evoluzione programmata del sistema stradale comunale ed intercomunale. Sono arredate con elementi vegetali che richiedono una pronta manutenzione che spesso come detto non è possibile eseguire con le forze comunali, in quanto costantemente impegnate in numerosi servizi manutentivi. Alcune rotatorie poi sono ancora prive di un arredo consono alla dignità dell’ambiente urbano e per il Comune di Lissone è quindi necessario “provvedere ad una adeguata progettazione e realizzazione del loro arredo”.

Le 29 rotatorie di Lissone da sistemare e tenere in ordine, procedura per l’affidamento

In tal senso negli ultimi giorni è stata avviata una procedura per l’affidamento a soggetti privati, mediante sponsorizzazione, della sistemazione e della manutenzione delle rotatorie stradali comunali presenti sul territorio. Tre rotatorie sono state assegnate con pregressi procedimenti ad altrettanti soggetti, e saranno sottoposte alle medesime disposizioni che riguardano le restanti rotatorie allo scadere del periodo di assegnazione. Se l’iniziativa andrà in porto avrebbe anche il vantaggio di rafforzare le sinergie con le imprese private del territorio. Per ogni rotatoria, in sostanza, il privato dovrebbe pensare alla corretta manutenzione, provvedendo ai tagli di erba e alla sistemazione ed abbellimento con sostituzione degli arbusti, dei fiori o delle essenze stagionali. In cambio lo sponsor avrà diritto ad apporre cartelli pubblicitari. Un gioco di squadra che garantirebbe al Comune di sopperire alle carenze in tema di interventi di manutenzione in città.