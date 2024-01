Lissone: ecco il nuovo direttivo di F64 -Imaginaria

Un consiglio direttivo nuovo, nuove idee, nuovi progetti con l’eco degli ultimi due anni straordinari. Il Gruppo fotografico “F64-Imaginaria” di Bareggia, alla cui guida è stata riconfermata la presidente Rossella Rossi, apre il 2024 con ulteriori stimoli dopo aver condiviso nell’anno appena passato con i soci e con i cittadini di Lissone, Bareggia e Macherio, la bellezza di 129 appuntamenti. Un traguardo frutto di una sfida vinta dopo aver deciso di fondare due sodalizi (Imaginaria e F64) che hanno portato all’aggregazione di persone ed amici e alla nascita di un sodalizio che oggi vanta circa 70 soci, capace di passare dai 90 appuntamenti del 2022 fino ai 129 del 2023. Dalle mostre dei laboratori di paesaggio, di street, di still life, di progettualità fotografica, alla mostra dei corsisti sulle emozioni, le esposizioni Viaggio nella Bellezza e Viaggio nel Paesaggio, sino ai corsi base e photoshop, la vittoria al concorso “Gira la foto”, l’uscita di due giorni a Bologna per Fotoindustria, la collaborazione con la scuola dell’infanzia Penati e l’Istituto Europa Unita Enriques di Lissone, con la compagnia teatrale Mirò e con il Movie Studio Emilio Riva di Seregno.

Lissone: ecco il nuovo direttivo e le iniziative del 2024

Il tutto solo nei due ultimi, intensi anni. Grazie ai soci, ai tutor, all’entusiasmo e all’innovazione. Il 2024 come detto si apre con un nuovo consiglio direttivo che è composto dalla presidente, Rossella Rossi, dal vice presidente Renato Graffigna, dai segretari Marzia Micozzi e Livio Robbiati, dai consiglieri Maurizio Tiberi e Renato “Bart” Meregalli. Serate, laboratori, corsi, mostre, uscite, collaborazioni. Ma soprattutto persone. Se interessati a far parte del gruppo o a saperne di più, è possibile prendere parte ad una delle tante serate in programmazione, a cominciare da quella di venerdì 26 gennaio, alle 21, nella sede di Bareggia in piazza S. Antonio Maria Zaccaria 13 dove Federico Zimbaldi sarà l’autore dell’evento con dibattito dal tema “l’Intelligenza Artificiale nell’ambito della fotografia”