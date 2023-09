LloydsFarmacia cambia nome e diventa Benu – come il mitologico uccello egizio simbolo di salute, rinascita e rinnovamento – marchio già presente in 13 Paesi europei con 2mila farmacie. A decidere il rebranding è stato Phoenix Pharma Italia, che nel 2022 ha acquisito i 270 punti vendita di proprietà e in franchising del gruppo LloydsFarmacia, presenti in 8 regioni italiane e in Brianza a Desio e Lissone.

Lissone e Desio: LloydsFarmacia diventa Benu, rebranding entro maggio 2024

Ed è proprio partendo da questo cambio di naming e di look che Phoenix Pharma Italia, 3 miliardi di fatturato e oltre 3.000 dipendenti nel nostro Paese, si prepara a rivoluzionare il comparto. Il percorso di rebranding, avviato con due farmacie pilota a Bologna e Milano (via Morgantini), terminerà a maggio 2024.

Lissone e Desio: LloydsFarmacia diventa Benu, «integrazione evoluta delle competenze già espressa»

«Desideriamo sviluppare un modello di farmacia avanzato, che vede nell’innovazione costante, nella vocazione alla prevenzione, nell’integrazione dei servizi in farmacia e on line, nella professionalità dei farmacisti e nella capillarità territoriale i suoi punti di forza – spiega Joachim Sowada, Ceo Phoenix Pharma Italia – la nostra missione sarà l’integrazione evoluta delle competenze già espresse in LloydsFarmacia, per molti anni migliore insegna italiana del settore, e quelle del Gruppo Comifar, al servizio della popolazione e dei clienti b2b. BenunFarmacia, già scelta in Europa da migliaia di cittadini, sarà anche in Italia sinonimo di cura e benessere».