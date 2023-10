Lissone: colpo alla lavanderia a gettoni, danni ingenti

Colpo dei soliti ignoti alla lavanderia a gettoni di Lissone: ladri via con l’incasso. Danni (importanti) alla cassa del negozio “Lavo Io”. L’episodio si è registrato nella serata di mercoledì 11 ottobre; ad accorgersi del fatto è stato il marito di Graziella Putti, titolare della lavanderia aperta solo a novembre dell’anno scorso: dando uno sguardo alla telecamera interna all’esercizio ha subito notato la cassa aperta e danneggiata.

Lissone: colpo alla lavanderia a gettoni, il furto notato dalla telecamera interna ma non ci sono testimoni

Difficile risalire all’orario esatto, non ci sono testimoni. «Verso l’orario di chiusura, le ore 22, controllo che tutto sia a posto, o che eventualmente non vi siano clienti che restano oltre l’orario o altre persone al contrario necessitino di entrare per ritirare il bucato – spiega l’uomo al Cittadino – Erano le 21.40 di mercoledì 11 ottobre e ho visto che la cassa era aperta, così mi sono precipitato sul posto. Purtroppo, non abbiamo registrazioni di immagini e nessun testimone che abbia visto o sentito qualcosa».

Lissone: colpo alla lavanderia a gettoni, i ladri hanno agito indisturbati

I malviventi restano ignoti e a quanto pare hanno agito indisturbati. Secondo quanto riferito dall’esercente, i malviventi hanno purtroppo lasciato segni importanti all’attività.

«Vede, l’incasso se lo sono portato via, ma il peggio riguarda quello che hanno fatto, i danni alla struttura che sono stati commessi. La cassa è stata in buona parte distrutta e sino alle prime ore di giovedì non è stato possibile introdurre banconote, e per questo ci siamo scusati per il disservizio, benché si sia riusciti a non interrompere l’attività. Hanno tagliato cavi e ho trovato pezzi ovunque all’interno della lavanderia. Abbiamo tenuto aperto la cassa al 50%, ma già nel pomeriggio di giovedì siamo per fortuna riusciti a riaprire regolarmente anche per i pagamenti con banconote».

Lissone: colpo alla lavanderia a gettoni, denuncia ai carabinieri

Numerose le testimonianze di vicinanza da parte dei clienti dopo aver appreso del furto. Il colpo, che giunge dopo nemmeno un anno dall’apertura della lavanderia a gettoni, che è situata in via Volturno a Lissone, lascia comprensibilmente l’amaro in bocca agli esercenti. Che tuttavia si fanno forza e guardano avanti. «Se dico quello che penso lei non lo potrebbe scrivere – commenta l’uomo – siamo a due passi dal centro di Lissone, non ci troviamo in una zona isolata, eppure nessuno ha visto o sentito qualcosa. Purtroppo, è accaduto anche a noi come ad altri. Spiace evidentemente, ma cerchiamo di andare avanti, augurandoci che non accada mai più”. Nella giornata di venerdì 13 ottobre è stata sporta denuncia alla stazione dei carabinieri di Lissone.