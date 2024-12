Limbiate, tetto in fiamme, villetta andata distrutta

Il tetto andato in cenere, una densa colonna di fumo che si è alzata in cielo, suscitando ansia e preoccupazione. Le fiamme visibili anche a molti metri di distanza. Un incendio – sabato 7 dicembre – ha distrutto la copertura di una villetta in via Cesare Battisti, a Limbiate. Le fiamme sono divampate poco dopo le 18: alle 18.20 i mezzi dei vigili del fuoco erano già sul posto per domare le fiamme.

Limbiate, tetto in fiamme: sette i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti

Sette i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti: tre autopompe, un carro soccorso, un’autoscala e due autobotti. Sette mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco hanno iniziato a circoscrivere l’incendio. E’ stato necessario lavorare molte ore prima di spegnere gli ultimi focolai, spenti solo domenica mattina. Sul posto anche tre agenti della polizia locale e i carabinieri

Limbiate, tetto in fiamme: abitazione seriamente danneggiata, ora non è più abitabile

La villetta è stata seriamente danneggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato anche se ora i proprietari non potranno utilizzarla, poiché è, seriamente danneggiata.