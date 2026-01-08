Limbiate: riscaldamento ko, slitta il rientro a scuola a Pinzano

Ritorno a scuola, ma non per tutti: slitta per un imprevisto problema all’impianto di riscaldamento la riapertura in un plesso di Limbiate. Il cambio di programma è stato però, per così dire, programmato, attraverso un’ordinanza del sindaco.

Limbiate: riscaldamento ko, il sindaco firma l’ordinanza

Nello specifico, si tratta della scuola Collodi di via Giotto, nel quartiere Pinzano, dove mercoledì 7 gennaio sono state sospese le lezioni a seguito di un’ordinanza emanata dal sindaco di Limbiate, Antonio Romeo. Il motivo deriva da un imprevisto guasto all’impianto di riscaldamento. I lavori, affidati alla ditta incaricata, non potevano essere completati in tempo per garantire condizioni adeguate alla ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia.

Per questo motivo, e per consentire il pieno ripristino dell’impianto, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche e dei servizi per la scuola dell’infanzia e della primaria.

Limbiate: riscaldamento ko, scuola dell’infanzia chiusa fino a lunedì 12

La riapertura è però dietro l’angolo, una volta conclusi gli interventi, così da permettere lo svolgimento regolare delle lezioni in condizioni di sicurezza: giovedì 8 gennaio riaprirà infatti la primaria, mente lunedì 12 gennaio toccherà all’infanzia. Disagi e variazioni che dunque rientrano nel giro di un breve periodo.