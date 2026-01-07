Rientro al gelo per alcuni piccoli alunni di Arcore e Villasanta. Dopo quasi tre settimane di chiusura le aule delle scuole dell’infanzia Arcobaleno a Villasanta e di via Beretta ad Arcore sono rimaste al freddo quando la campanella ha suonato mercoledì 7 gennaio.

Scuole al freddo: problemi al plesso di via Beretta ad Arcore, l’intervento dei tecnici

Ad intervenire nel plesso di via Beretta, ad Arcore, è stata la dirigente del comprensivo, Marta Chioffi, con una comunicazione inviata ai docenti e ai genitori degli alunni, annunciando la «chiusura d’urgenza del plesso per criticità termiche e tutela della salute». Scuola chiusa per tutti a partire dalle 13, anche se diversi genitori avevano deciso di riprendere i propri figli una volta saputo del problema. Nella stessa comunicazione la dirigente ha chiesto al Comune un intervento tempestivo per risolvere il guasto tecnico. Un provvedimento che si è reso necessario quando, alla riapertura della scuola, il termometro segnava non più di 10 gradi nelle aule. Impossibile, anche con le giacche, continuare a svolgere le attività.

Immediato l’intervento dei tecnici e dell’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Belotti, che ha confermato il problema «solo all’impianto della scuola di via Beretta». Probabilmente si è trattato di un blocco del sistema di riscaldamento. Per evitare ulteriori problemi si è deciso di far partire l’impianto eccezionalmente alle 2 di notte, per garantire la mattina dell’8 gennaio un rientro più caldo per i piccoli dell’asilo di via Beretta.

Scuole al freddo: nuovi guai all’asilo Arcobaleno di Villasanta, l’intervento di Io Scelgo

Stesso problema all’asilo Arcobaleno di Villasanta. Qui si erano verificati cali di temperatura anche lo scorso anno. Per tre volte erano intervenuti i tecnici del Comune per riparare i guasti. «Si tratta del terzo episodio in pochi mesi – hanno confermato i consiglieri di Io scelgo Villasanta, che hanno chiesto chiarimenti all’amministrazione e presentato una interrogazione urgente – Ricordiamo che già lo scorso anno gli studenti dell’Arcobaleno, dell’Oggioni e della Villa erano stati accolti da riscaldamenti freddi e a seguito di questi episodi avevamo presentato un’interrogazione sulla manutenzione delle scuole di Villasanta ed in particolare degli impianti di riscaldamento. Il nostro obiettivo è garantire trasparenza e assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza e benessere per tutti».