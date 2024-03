Limbiate: progetto per l’ex manicomio di Mombello, case per studenti e anziani

Nuova vita al compendio dell’ex manicomio di Mombello? “Limbiate- Housings to live“, ecco il progetto di un nuovo spazio per studenti e anziani. Anche un bene della Provincia di Monza e della Brianza è fra i progetti selezionati da Regione Lombardia e presentati al MIPIM 2024, uno dei più importanti eventi per il real estate mondiale, che ogni anno si tiene a Cannes. Lo scopo dell’operazione di Regione, denominata “Milano and Lombardy at MIPIM”, è quello di trovare potenziali investitori per operazioni di riqualificazione e recupero urbano di spazi già presenti sul territorio lombardo, ma attualmente inutilizzati.

Limbiate: progetto regionale per l’ex manicomio di Mombello, cos’è “Housings to live”

Il progetto targato Monza e Brianza selezionato per l’occasione è quello che interessa il compendio dell’ex manicomio di Mombello, che potrebbe diventare uno spazio tutto nuovo dedicato agli studenti e agli anziani del territorio. Il comparto, nel suo complesso, si sviluppa su un’area di 44 ettari e vede la presenza di edifici parzialmente abbandonati nonché dell’antica Villa Crivelli. L’iniziativa, denominata “Limbiate – Housings to live”, prevede la riqualificazione degli edifici del complesso da destinare a student housing e senior housing che si troverebbero in una posizione strategica grazie sia alla vicinanza di diverse strutture mediche e centri culturali sia al collegamento con l’infrastruttura del trasporto pubblico locale.

Limbiate rendering ex manicomio Mombello Limbiate rendering ex manicomio Mombello

Limbiate: progetto regionale per l’ex manicomio di Mombello, i numeri

Uno dei padiglioni verrà riqualificato per costruire una residenza per studenti, con 108 posti letto oltre a spazi di servizio; le residenze per anziani (per 60 utenti oltre al personale) saranno invece realizzate restaurando le ville originariamente destinate ai medici.

A questi due interventi si unisce la riqualificazione dell’area verde di 39.000 mq, per un totale di 42.695 mq.

Limbiate: progetto regionale per l’ex manicomio di Mombello, «partenariato pubblico-privato»

«L’iniziativa risponde a diverse esigenze del nostro territorio che sta assistendo a un continuo aumento della domanda di alloggi universitari e residenze per anziani, ed è valorizzata da una location unica che rappresenta un’istituzione storica sul territorio – dichiara il presidente della Provincia, Luca Santambrogio – il recupero del complesso è una grande opportunità di investimento per collocazione geografica, connotazione storica ed ambientale, apporto sociale e dimensioni complessive dell’intervento. La valorizzazione dell’area avverrà mediante un partenariato pubblico-privato (project financing) senza alienazione degli immobili, che rimarrebbero quindi in capo alla Provincia e bene pubblico a disposizione per le future generazioni».