Limbiate, parcheggia la moto rubata e chiede l’elemosina al semaforo: inseguito e denunciato

Si è appostato con una moto, poi risultata rubata, su un marciapiede del centro di Limbiate chiedendo l’elemosina agli automobilisti fermi al semaforo un 38enne residente a Milano denunciato dalla Polizia locale. Notato dagli agenti l’uomo ha cercato di darsi alla fuga ma è stato prontamente fermato.

Limbiate, 38enne denunciato dalla Polizia locale: la moto rubata a Milano

Il concitato episodio è accaduto nella mattinata di lunedì 8 aprile in via Trieste, all’incrocio con viale Lombardia. Gli agenti della Polizia locale in servizio hanno notato il 38enne che, dopo aver parcheggiato la propria moto su un marciapiede, in contromano, si sarebbe messo a chiedere denaro ai conducenti dei veicoli fermi al semaforo. Alla vista degli agenti agenti ha tentato la fuga a piedi.

Limbiate, chiede l’elemosina al semaforo: targa della moto contraffatta

Fermato, da controlli di rito è emerso che si trattava di un cittadino italiano residente a Milano, già noto alle Forze dell’ordine. Il motociclo è risultato rubato nel capoluogo lombardo ai primi di marzo. Inoltre, la targa sarebbe risultata contraffatta, verosimilmente per eludere possibili controlli di polizia.

Condotto al comando cittadino è stato denunciato per ricettazione e alterazione della targa, mentre la moto è stata restituita al legittimo proprietario mentre la targa contraffatta è stata sequestrata.