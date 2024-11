Limbiate, il Servizio cani guida compie 65 anni: i Lions festeggiano al teatro comunale

Il Servizio cani guida dei Lions di Limbiate compie 65 anni e invita tutti a festeggiare insieme a teatro questo bel compleanno. Ecco quindi una serata indimenticabile per vivere emozioni uniche con un evento straordinario di musica e comicità.

Limbiate, il Servizio cani guida compie 65 anni: al Comunale il 16 novembre

Sabato 16 novembre, alle 21, il teatro comunale di Limbiate ospita l’evento dal titolo “I migliori anni della nostra musica”: sul palco saliranno artisti come Fausto Leali, Luisa Corna, Maurizio Fabrizio con Katia Astarita, Franco Fasano, Dan e i suoi Fratelli, Il nostro canto libero. A far sorridere, la simpatia di Cristiano Militello, il tutto presentato da Katia Fiorelli e Flavio Zinni. Una serata di spettacolo benefica e di solidarietà perché i fondi raccolti saranno a sostegno dell’associazione. È possibile prenotare ancora un posto in Poltrona (Poltronissime esaurite) e far parte di questa festa speciale che celebra l’impegno del sodalizio al fianco delle persone non vedenti.

Limbiate, il Servizio cani guida compie 65 anni: è recente la partecipazione al G7 sull’inclusione e disabilità

“Non perdere l’occasione di riservare il tuo posto per una serata magica e solidale. Festeggiamo insieme i nostri primi 65 anni di emozioni, musica e solidarietà. Ci vediamo a teatro!” l’invito del Servizio cani guida dei Lions di Limbiate che raggiunge il traguardo dei 65 anni e ha davanti ancora molti obiettivi da raggiungere sempre al fianco delle persone fragili e della comunità. Un servizio che nel mese di ottobre è stato riconosciuto a livello istituzionale con l’invito all’importante G7 sull’inclusione e disabilità tenuto ad Assisi, promosso dal ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Il presidente Giovanni Fossati è infatti stato invitato dal ministro a partecipare alla conferenza internazionale del G7 sulla disabilità e pari opportunità tematiche fondamentali per lo sviluppo sostenibile della società.

«Con il nostro impegno quotidiano, lavoriamo per abbattere le barriere che limitano la vita delle persone con disabilità visiva, offrendo un supporto emotivo e fisico come i cani guida – dichiara Fossati – questo evento internazionale ha rappresentato un’opportunità preziosa per ribadire la nostra missione e per tracciare insieme alle istituzioni nuove prospettive per un futuro più accessibile, equo e inclusivo per tutti».

Un impegno e una grande professionalità quelli dimostrati dal Servizio cani guida dei Lions di Limbiate recentemente anche certificati dall’Igdf (International guide dog federation) durante la visita degli ispettori Daisy Holt e Kim Ryan in città. Il loro riscontro positivo è una conferma del lavoro che ogni giorno, grazie a educatori e volontari, mettono al servizio delle persone non vedenti, attraverso gli amati cani guida.