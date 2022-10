I cani guida di Limbiate si presentano a Milano

Ci saranno anche i cani brianzoli domenica 16 ottobre a Milano in occasione della Giornata nazionale del cane guida. Il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate sarà presente dalle 11.30 alle 15.30 davanti alla cattedrale milanese per presentare le metodologie di addestramento dei quadrupedi che diventeranno gli occhi di chi non può vedere.

Servizio cani guida dei Lions di Limbiate: che cos’è

Il Servizio cani guida dei Lions di Limbiate è un ente morale istituito nel 1959, che ogni anno consegna in comodato gratuito 50 cani addestrati. Sono oltre 2.200 gli animali che dall’inizio di questa avventura sono stati consegnati a persone non vedenti in tutta Italia.

A Limbiate è stato istituito l’allevamento con cinque sale parto, dove lavorano sedici professionisti. Qui vi sono anche quattro mini appartamenti dove la persona non vedente e il suo accompagnatore soggiornano prima di ritornare a casa con il cane guida, per apprendere i comandi da impartire al cane e per conoscere da vicino colui che diventerà il suo inseparabile compagno.

Servizio cani guida dei Lions di Limbiate: Puppy Walker e addestramento

All’età di tre mesi i cuccioli vengono affidati a famiglie selezionate, chiamate Puppy Walker, che li allevano per il primo anno di vita. Poi parte l’addestramento che dura circa sette mesi, fino alla fase finale quando il cane viene affiancato al non vedente, imparando a vivere in perfetta simbiosi con lui. Il Servizio Cani Guida Lions viene sostenuto dai benefattori. “Questo progetto non è solo un aiuto per l’autonomia, ma soprattutto un compagno di libertà” sottolinea Giovanni Battista Flaccadori, presidente del Consiglio Regionale Lombardo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti